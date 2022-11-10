Главная » Новости



10:21, 10 ноября 2022 года Сегодня – День сотрудников ОВД Свой праздник стражи порядка проведут на работе, оберегая спокойствие людей.





10 ноября в России отмечается день сотрудников органов внутренних дел. История этого праздника берет начало с 1715 года – именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка, назвав ее полицией, что в переводе с греческого означает "управление государством".



Свой праздник МВД всегда встречает на посту, надежно охраняя нашу жизнь и нашу страну от преступных посягательств.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2