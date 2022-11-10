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10:45, 10 ноября 2022 года Орел взял под крыло семьи своих защитников В областной столице волонтеры и городская администрация помогают семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев. На контроле – порядка 400 семей.





Пока мужчины защищают интересы нашей страны – их родственники под надежной опекой. Волонтеры и мэрия Орла заботятся о семьях с детьми и одиноких пенсионерах.



За каждым человеком закреплено по несколько семей. Нужды у всех разные, но порой необходимы и просто добрые слова поддержки.



Особое внимание уделяется семьям с малолетними детьми. Помощь для них поступает регулярно: памперсы, средства гигиены, детское питание.



Всего на контроле в мэрии Орла порядка 400 семей мобилизованных, контрактников и добровольцев.





Татьяна Тимохина





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