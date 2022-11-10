четверг 10.11.2022 18:31:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:30, 10 ноября 2022 года

Орловский лицей № 4 отметил юбилей

Учебное учреждение было открыто 95 лет назад. Историю в лицее любят и чтят. Об этом – в материале ГТРК «Орел».


Лицей № 4 города Орла имени героя Советского Союза Г. Б. Злотина отметил 95-летие с момента основания. 4 ноября 1927 года был подписан приказ об открытии школы, а уже 7 ноября классы приняли первых учеников. Правда, было это в другом здании – чуть дальше по улице Советской. Сейчас там располагается медицинский колледж.

История лицея стала темой внеклассного занятия «Разговоры о важном». Знания о прошлом хранятся в лицейском архиве. В него попадает все, что удалось сохранить о жизни каждого класса, даже, как говорят, любовные записки. Основные экспонаты, раскрывающие историю учебного заведения, хранятся в местном музее.


Ирина Костина
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.