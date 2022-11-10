Главная » Новости



11:30, 10 ноября 2022 года Орловский лицей № 4 отметил юбилей Учебное учреждение было открыто 95 лет назад. Историю в лицее любят и чтят. Об этом – в материале ГТРК «Орел».





Лицей № 4 города Орла имени героя Советского Союза Г. Б. Злотина отметил 95-летие с момента основания. 4 ноября 1927 года был подписан приказ об открытии школы, а уже 7 ноября классы приняли первых учеников. Правда, было это в другом здании – чуть дальше по улице Советской. Сейчас там располагается медицинский колледж.



История лицея стала темой внеклассного занятия «Разговоры о важном». Знания о прошлом хранятся в лицейском архиве. В него попадает все, что удалось сохранить о жизни каждого класса, даже, как говорят, любовные записки. Основные экспонаты, раскрывающие историю учебного заведения, хранятся в местном музее.





Ирина Костина





Новости СМИ2