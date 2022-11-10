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12:15, 10 ноября 2022 года

Государство поддержит свежие идеи молодых орловцев

Молодые орловцы стали одними из лучших в конкурсе "студенческий стартап" и получат по миллиону рублей на реализацию своих проектов. Одним из победителей стал Даниил Бредихин. Как реализуется его проект, выяснила съемочная группа ГТРК "Орел".


Молодые орловцы стали одними из лучших в конкурсе "студенческий стартап". В Фонде содействия инновациям рассмотрели более тысячи заявок со всей страны и выбрали самые перспективные проекты.

Среди победителей Даниил Бредихин. Его проект – «Разработка умного стикера для повышения капиталообразующих и коммуникационных характеристик для брендов и частных лиц». Идея предполагает создание стикера с персональным графическим дизайном, оснащенного NFC-меткой.

Пока изобретение только набирает популярность. Но уже сейчас его преимущества очевидны. Информацию, заложенную в чип, всегда можно изменить. Да и внешний облик практичнее.

На перспективные изобретения предусмотрена солидная поддержка от Фонда содействия инновациям – миллион рублей. 300 тысяч уже переведены, благодаря им начали налаживать производство. На 700 тысяч рублей будет куплено нужно оборудование.

Грант в миллион рублей выиграл не только Даниил Бредихин. Ксения Кандурова отличилась с проектом «Оптическая система экспресс-диагностики опухолей печени».


Екатерина Габова
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