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11:36, 10 ноября 2022 года

Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза.


Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов BigData изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев этого года.

С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Несущественный всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом, доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

Активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет - на 45%. Падение интереса к сервису молодых «тиктокеров» может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

В других социальных сетях также наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Уже в 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.
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