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13:15, 10 ноября 2022 года Верность семье и профессии Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Среди полицейских есть семьи, где оба родителя – правоохранители. Об одной из них – в материале ГТРК "Орел".





Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Как известно, их служба опасна и трудна, поэтому важно, чтобы дом был надежным тылом, где можно отвлечься и отдохнуть душой.



Среди полицейских есть семьи, где оба родителя – правоохранители. Тридцать лет Марина Чурикова и Александр Плохих вместе идут на работу в Управление МВД. На восемь часов расходятся по разным кабинетам, но Александр всегда находит время на пятиминутную встречу с женой.



Марина – начальник информационного центра. Это своеобразное хранилище всех данных о преступлениях и преступниках в нашем регионе. Александр занимает должность помощника начальника УМВД России по Орловской области.



Впервые супруги увидели друг друга на дискотеке. В ухаживаниях была своя изюминка: молодого курсанта в увольнение отпускали редко, поэтому встречались иногда всего раз в месяц. Мобильных тогда не было, но он писал ей письма – каждый день.



Единственный сын пошел по стопам родителей. Есть шанс, что полицейская династия продолжится и в третьем поколении.



Свободное время Александр и Марина проводят на даче и любят путешествовать. Семейная традиция – проводить отпуск в новом месте. Из поездки каждой привозят памятную тарелку. Коллекция уже внушительная, но в планах – занять всю стену сувенирной посудой из разных городов и стран.





Юлия Сабельникова





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