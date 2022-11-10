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12:34, 10 ноября 2022 года 10 ноября орловское УФССП консультирует граждан по вопросам защиты прав мобилизованных День приема продлится до 18:00.





Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области сегодня проводит единый день приема по защите прав мобилизованных граждан. Он проходит в здании, где располагается ведомство: Орел, улица Авиационная, 5. Также прием ведут начальники городских и районных подразделений. С адресами можно ознакомиться по ссылке.



Приставы помогут решить вопросы военнослужащих, участвующих в СВО, их родственников и тех, кому необходимо решить вопрос с просроченной задолженностью. Предварительной записи на прием не требуется. Прием идет до 18:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт.





Орловское Информбюро





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