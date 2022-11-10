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14:30, 10 ноября 2022 года Орловщина развивает проект семейных МФЦ Такие многофункциональные центры откроются в восьми регионах страны. В Орловской области они появятся в Болхове, Ливнах и Орле. О работе этих центров рассказала глава регдепартамента социальной защиты Ирина Гаврилина.





В Орле, Болхове и Ливнах откроются семейные МФЦ. Социальную помощь в них получат любые семьи, независимо от наличия детей. Центрам еще предстоит наладить системную работу со смежными ведомствами.



Своей задачей в семейных МФЦ называют фактически оказанную помощь - то есть семью будут сопровождать до полного решения заявленной проблемы.





Татьяна Тимохина





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