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14:05, 10 ноября 2022 года Первые орловские «срочники» отправились в части в рамках осеннего призыва В Орловской области набирает обороты призывная кампания.





Задание по направлению граждан на военную службу на ближайшие два месяца в нашем регионе - 380 человек. И первые 52 новобранца уже отправились в части. Всего в регионе сейчас работают двадцать семь муниципальных и одна областная призывные комиссии. Из 1200 призывников, которые прибыли на заседания призывных комиссий, 715 человек получили отсрочки, а 206 освободили от призыва. Есть и «уклонисты». 38 молодых жителей региона по какой-то причине решили в военкомат не приходить.





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