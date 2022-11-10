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14:50, 10 ноября 2022 года Орловский музей изобразительных искусств приостановил прием посетителей В учреждении начался ремонт фасада.





Посещение Орловского музея изобразительных искусств временно приостановлено в связи с проведением ремонта. Будет обновлен фасад здания, заменены окна. Также в музее обследуют строительные конструкции. На проведение работ выделено 13,8 миллиона рублей, – сообщает региональный информационный портал.



О дате возобновления посещений музея будет объявлено. Его филиалы – Картинная галерея народного художника СССР А. И. Курнакова и Мемориальная мастерская народного художника СССР А. И. Курнакова − продолжают работать в обычном режиме.





Орловское Информбюро





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