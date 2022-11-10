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16:35, 10 ноября 2022 года В Орле наградили отличившихся полицейских В профессиональный праздник сотрудников ОВД правоохранителям вручили наградное оружие.





10 ноября, в День сотрудников ОВД России, состоялась церемония награждения отличившихся правоохранителей. Так, за образцовое выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД Борис Родин удостоен наградного оружия «Пистолет Макарова», а начальник пункта полиции «Шаблыкинский» полковник полиции Игорь Паршиков – наградного оружия «Кортик».



Ряд сотрудников поощрены правами Губернатора Орловской области Андрея Клычкова, председателя Орловского областного совета народных депутатов Леонида Музалевского, федерального инспектора по Орловской области Леонида Соломатина, митрополита Орловского и Болховского Тихона, – сообщили в УМВД России по Орловской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро





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