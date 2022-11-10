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17:00, 10 ноября 2022 года «Зеленая роща» отремонтирует еще 160 мусорных контейнеров Работу выполнят до конца года.





Цех для ремонта мусоросборочных контейнеров управляющей компании «Зеленая роща» продолжает работу. В планах – отремонтировать еще 160 баков в Орловской области до конца текущего года.



За более чем год работы было отремонтировано 887 контейнеров. В среднем ремонтируется по 70 контейнеров в месяц, но организация планирует увеличить эту цифру до 80 уже к новому году, – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





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