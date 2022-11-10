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15:43, 10 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орел готовит к отправке большую посылку мобилизованным.



- Для них служба – дело семейное. Познакомим вас с династией полицейских из Орла.



- Государство поддержит финансированием свежие идеи молодых орловцев.



- Первые орловские «срочники» отправились в части в рамках осеннего призыва.



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Вести-Орёл





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