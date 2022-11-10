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15:51, 10 ноября 2022 года Мишустин: «В вопросе оснащения СВО мелочей нет!» Орловский завод активно включился в программу Минпромторга.





Орловский завод «Альфапластик», помимо жгута Эсмарха, выпускает его улучшенный вариант – плетеный жгут «Альфа». Производство этого важного элемента аптечки поддержано государством – предприятие уже получило новое оборудование.



Выпуск продукции на заводе идет круглые сутки и без выходных.





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