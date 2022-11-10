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16:08, 10 ноября 2022 года Орловский театр «Свободное пространство» поучаствовал в фестивале памяти своего основателя Первый театральный фестиваль памяти Юрия Копылова состоялся в Ульяновске.





Орловский театр «Свободное пространство» поучаствовал в фестивале памяти своего основателя – Юрия Семеновича Копылова. Мероприятие прошло в Ульяновском театре драмы.



Коллектив «Свободного пространства» поблагодарил ульяновских коллег за сохранение памяти об «отце» театра и его творчестве. «Надеемся на то, что фестиваль станет еще одной доброй театральной традицией и мостом дружбы между нашими театрами!», – заявили в театре.



Фото: "Свободное пространство"









Орловское Информбюро





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