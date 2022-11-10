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16:30, 10 ноября 2022 года В Орле открыли ясли на ул. Ливенской Детский сад рассчитан на 105 мест. Его возвели в рамках нацпроекта «Демография».





10 ноября в Орле открыли новые ясли на 105 мест на ул. Ливенской. Учреждение рассчитано на детей в возрасте до трех лет. Его возвели в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость составила 217 миллионов рублей.



Детский сад оснащен качественной мебелью и оборудованием, игрушками. Особое внимание – безопасности. Ясли оснащены пожарной и охранной сигнализациями, видеонаблюдением. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда.



В детский сад уже зачислены 64 малыша.





Орловское Информбюро





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