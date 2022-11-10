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17:30, 10 ноября 2022 года

Орловцы снова активно интересуются социальными выплатами

Это следует из статистики минувших семи дней. Данные собрал Центр управления регионом.


ЦУР Орловской области подвел итоги работы за минувший семидневный период – с 1 по 7 ноября. Количество обращений орловцев в социальных сетях незначительно снизилось по сравнению с прошлой неделей.

На первое место снова вернулся блок «Социальное обслуживание и защита». К нему причислено около трети от общего количества обращений. Орловцы интересовались оказанием государственной социальной помощи, а также поддержкой детей и многодетных семей.

Второе место по числу обращений занимает новый блок «Режим повышенной готовности». Пользователи обращают внимание на слышимость сирен гражданской обороны и состояние подвальных помещений МКД.


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