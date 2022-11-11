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8:00, 11 ноября 2022 года Сегодня орловцы могут сделать свой вклад в большую посылку бойцам Ее отправка нашим мобилизованным землякам планируется на воскресенье.





В сборе помощи принимали участие и региональные власти, и десятки неравнодушных компаний и организаций Орловской области. Посылка уже занимает несколько грузовых машин, но время добавить частичку своей поддержки еще есть. Помощь принимают сегодня с 9:00 до 18:00 в администрации Советского района г.Орла на ул. Октябрьской д.30.





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