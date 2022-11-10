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17:55, 10 ноября 2022 года Как орловская пенсионерка Людмила Жигайло познакомилась с Андреем Клычковым и вошла в состав «Общественного совета Орла» Сегодня наша съемочная группа побывала в гостях у Людмилы Яковлевны. Расскажем почему орловчанка решила помогать бойцам СВО, как она относится к такому «карьерному росту».











Татьяна Тимохина





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