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18:52, 10 ноября 2022 года Новый детский сад в Орле назвали «Умка» Сегодня состоялось его открытие. Благодаря национальному проекту «Демография» теперь 105 малышей будут расти и учиться в прекрасных условиях. Построено двухэтажное современное здание. Какой символ красуется на входе? Ответ в нашем сюжете.











Татьяна Тимохина





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