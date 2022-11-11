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21:53, 10 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 217 миллионов рублей на новоселье: сегодня в Орле открыли новый детский сад.



- Всегда на посту: и в будни, и в праздники. Сегодня - день сотрудников органов внутренних дел.



- Так воспитана: любит Родину и помогать в трудную минуту.



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