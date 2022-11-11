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8:24, 11 ноября 2022 года Орловским детям разрешат работать с 14 лет Как и всем подросткам России, если новый законопроект одобрят депутаты. Такая законодательная инициатива внесена в Государственную Думу. Основная цель поправок - дать возможность реализовать молодёжи своё желание зарабатывать.





Кстати, уже много лет в Орловской области достаточно успешно работает программа временной занятости подростков. На время школьных каникул они могут трудиться в экологических отрядах. А вот на «постоянку» работодатели тех, кому до 16 и чуть старше брать не спешили. Все дело в большим количестве ограничений, связанных с трудоустройством школьников. Это и сокращенный рабочий день и соблюдение почти врачебного принципа «не навреди» только относительно условий труда.





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