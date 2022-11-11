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8:27, 11 ноября 2022 года Поиски двух орловцев еще продолжаются Поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал об этом. В отряде ведут регулярную статистику.





В октябре добровольцы приняли 24 заявки на поиски. В большинстве случаев все завершилось благополучно. 20 человек были найдены живыми и здоровыми. В двух эпизодах удалось обнаружить родственников людей, которые «потеряли память». Но вот поиски двух жителей региона, о пропаже которых сообщили именно в октябре, продолжаются.



У отряда существует круглосуточная «горячая линия» 88007005452.





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