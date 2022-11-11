пятница 11.11.2022 11:19:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:31, 11 ноября 2022 года

В новой школе на Алроса практически завершены фасадные работы

Школа на 1225 мест на ул. Зеленина возводится в областном центре в рамках реализации национального проекта «Образование». Муниципальный контракт на строительство объекта и договоры на технологическое присоединение заключены на общую сумму свыше 1 млрд рублей.


В настоящее время на объекте полностью завершено строительство фундамента, завершены монолитные и кровельные работы, устройство ограждения, обустройство котельной, ведутся работы по ее запуску и подачи тепла в школу.
 
На 99% завершены фасадные работы, кладка облицовочного кирпича, установка окон и витражей. На 95% выполнена штукатурка стен, на 90% завершено устройство спортивных площадок, на 60% - беговой дорожки.
 
Кроме того, на 75% выполнены работы по устройству всех внутренних сетей. Это электро и слаботочные сети, водопровод, канализация, отопление и вентиляция. На 65% завершено устройство перегородок и стяжка, начаты работы по укладке керамической плитки.
 
Обустроен подъезд к школе.

Сообщает правительство Орловской области. 



Александра Бахтина
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.