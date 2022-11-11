В новой школе на Алроса практически завершены фасадные работы

Школа на 1225 мест на ул. Зеленина возводится в областном центре в рамках реализации национального проекта «Образование». Муниципальный контракт на строительство объекта и договоры на технологическое присоединение заключены на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

На 99% завершены фасадные работы, кладка облицовочного кирпича, установка окон и витражей. На 95% выполнена штукатурка стен, на 90% завершено устройство спортивных площадок, на 60% - беговой дорожки.

Кроме того, на 75% выполнены работы по устройству всех внутренних сетей. Это электро и слаботочные сети, водопровод, канализация, отопление и вентиляция. На 65% завершено устройство перегородок и стяжка, начаты работы по укладке керамической плитки.

Обустроен подъезд к школе.



Сообщает правительство Орловской области.