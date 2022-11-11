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9:07, 11 ноября 2022 года Орловские осужденные несколько месяцев «наводили порядок» Теперь бывший сотрудник УФСИН за это отправится в колонию. На 6 лет и 6 месяцев. Такой приговор вынес суд. Бывший сотрудник ведомства по версии следствия совершил целый ряд коррупционных преступлений. В деле фигурирует сразу 11 эпизодов.





Речь идет об осени 2018 года, когда тогда еще инспектор уговорил двух осуждённых, вместо исправительных работ навести порядок в помещениях филиала инспекции. Уборка строительного мусора заняла несколько месяцев. А в ноябре 2019 «аппетит» коррупционера в погонах разыгрался и он решил взять наличными. Сразу с пятерых осуждённых получил взятку по 70 000 рублей.





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