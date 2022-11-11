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9:05, 11 ноября 2022 года
В Орле прошел Молодежный форум «Мир без границ»Девизом мероприятия, направленного профилактику межнациональных конфликтов в молодежной среде, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, стал лозунг: «Мы разные, но мы вместе!»
Участниками форума стали студенты, молодежные общественные объединения и организации, органы молодежного и студенческого самоуправления.
9 ноября в рамках форума на базе Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И. С. Тургенева состоялась стратегическая проектная сессия «Этноконфессиональный, культурный и политический диалог в Орловской области». Мероприятие собрало более 100 студентов орловских вузов.
Совместными усилиями были выработаны проектные идеи в сфере формирования цифрового коммуникационного пространства в молодежной среде, этноконфессионального диалога, формирования гражданской идентичности молодежи в современных условиях.
3 лучшие проектные идеи были отмечены дипломами победителей.
Сообщает Правительство Орловской области
Фото: Правительство Орлоской области
Александра Бахтина