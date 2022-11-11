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9:25, 11 ноября 2022 года Проезд по Пионерской в Орле перекроют до 14 ноября Дорожникам нужно уложить второй слой асфальта





Орловским автомобилистам в ближайшие выходные придется потерпеть неудобства: до 14 ноября будет действовать попеременное закрытие проезда по Пионерской улице. Связаны временные ограничения с дорожными работами.



Мэр Орла подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба городской администрации. Полное перекрытие Пионерской пройдет грядущей ночью, с 12 на 13 ноября, дорожникам предстоит уложить здесь второй слой асфальта. Если справятся раньше запланированного срока, то и ограничение на проезд для автолюбителей снимут раньше.



Также на Пионерской продолжается обустройство тротуаров.









Ольга СУПОНЕВА





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