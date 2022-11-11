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9:33, 11 ноября 2022 года

«Орёлводоканал» завершает ремонт участка в Лужках

Бригады МПП ВКХ «Орёлводоканал» трудятся над переключением и подготовкой для врезки двух вновь проложенных участков водовода. Для работ потребовалось остановить Комсомольский водозаборный узел (ВЗУ).


Работы не повлекли отключение водоснабжения жителей города, как это происходит при остановке насосной станции.
Исправляется ситуация по окончании работ. Всего на это заложены сутки.
Ул. Тимирязева и других районов уже возвращено на Комсомольский ВЗУ. «Орёлводоканал» выполнит дополнительные промывки водопроводных сетей, чтобы вода вновь стала чистой.


Александра Бахтина
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