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10:08, 11 ноября 2022 года Тургеневский диктант написала орловская молодежь в день рождения классика Студенты окунулись в творчество Ивана Сергеевича в его усадьбе





Орловская область 9 ноября отметила день рождения своего великого земляка - писателя-классика Ивана Тургенева. В этот день, в усадьбе литератора в Спасском-Лутовиново, молодежь окуналась в творчество Ивана Сергеевича.



Студенты Орловского госуниверситета написали Тургеневский диктант в 204 годовщину со дня рождения классика. Основой для диктанта стало самое автобиографичное произведение писателя: повесть "Первая любовь".



После диктанта юноши и девушки обсудили особенности тургеневской прозы. Организовали такую встречу сотрудники музея-заповедника "Спасское-Лутовиново".





Ольга СУПОНЕВА





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