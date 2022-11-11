Открытие третьего молодежного патриотического форума «Память говорит. Нет фашизму!».

Сегодня проходит открытие третьего молодежного патриотического форума «Память говорит. Нет фашизму!».

Приурочен он к Международному дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

В форуме принимают участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалина, Костромы, Северной Осетии, Пермского края, Тамбова и других городов.

Как отметили на открытии организаторы, главная задача сегодня - это реальная помощь. Так силами палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ для участников СВО было собранного 10 тонн гуманитарного груза, который отправят сразу по завершению форума.