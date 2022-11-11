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10:31, 11 ноября 2022 года

В центре Орла 11 ноября действует временный запрет на стоянку и проезд

Автолюбителей поджидают ограничения в районе парка Победы и по улице Салтыкова-Щедрина


В Орле сегодня, 11 ноября, действует временное ограничение движения и запрет на стоянку в центре города. В мэрии рассказали, где не удастся припарковаться и проехать.
 
До 17.00 запрещена парковка в районе парка Победы. Оставить машину не получится на участке между улицей Зои Космодемьянской и парком Победы и начиная от знака «Парковка для инвалидов» до самого парка. В промежуток времени с 15.00 до 17.00 тут же нельзя будет проехать.
А до 14.00 запрещена стоянка автомобилей по улице Салтыкова-Щедрина в створе домов №1 и №2 по бульвару Победы.
 
Причина этих ограничений - проведение массовых мероприятий, в частности празднование Дня воинской славы. Также до 14 ноября в Орле будет действовать попеременное закрытие движения по улице Пионерской: дорожники укладывают второй слой асфальта. 

 



Ольга СУПОНЕВА
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