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11:10, 11 ноября 2022 года Какой видят Россию иностранные студенты? В Орле обучаются чуть больше 3,5 тысяч иностранных студентов из 58 стран. В этом году наметилась тенденция по увеличению численности ребят из Китая. Ли , например мир музыки познает в институте культуры, Дестени будущий врач, Валентим - архитектор. Что связывает всех этих ребят , какая для них Россия ? И что самое вкусное они пробовали в Орле ? Ответы знает наш корреспондент Юлия Опанасюк











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