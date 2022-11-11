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12:02, 11 ноября 2022 года Что нужно знать о едином налоговом платеже? В предстоящем новом 2023 году налогоплательщиков ожидают налоговые новшества под новым термином «Единый налоговый платеж» (ЕНП), который кардинально меняется порядок уплаты налогов. Изменения внесены Федеральным законом №263-ФЗ от 14 июля 2022 года.





Для осуществления единого платежа ФНС откроет каждой организации и предпринимателю единый налоговый счёт (ЕНС).

Это добровольная уплата нескольких налогов и взносов одним платежным поручением. При этом не надо уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и др. На едином налоговом счете будет учитываться: совокупная обязанность плательщика и денежные средства для ее погашения (единый налоговый платеж). ФНС будет самостоятельно определять совокупную обязанность налогоплательщика и списывать средства с ЕНС в счет ее уплаты. Считается совокупная обязанность так: недоимки + текущие обязательные платежи. По мнению эксперта кафедры менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС, профессора Натальи Лытневой, такой подход к уплате налоговых платежей позволит значительно сократить документооборот по расчетным операциям и снизит риски нарушения сроков уплаты налогов и сборов. Срок уплаты налогов будет один - до 28 числа. К 28 числу у вас на ЕНС должна быть сумма, которой хватит для погашения совокупной обязанности – уплаты всех причитающихся налогов. Если денег на ЕНС не хватает - это долг бюджету, который называется отрицательным сальдо. Если после списания совокупной обязанности на ЕНС остались деньги - это положительное сальдо или переплата. Информацию о состоянии ЕНС можно запросить в инспекции. По запросу она сообщит о сальдо и детализирует отрицательный баланс, составит справку о принадлежности сумм на ЕНС к определенным платежа и выдаст справку об исполнении обязанности по уплате налогов и сборов. Если сальдо отрицательное, нужно пополнить ЕНС, иначе пойдут пени. Они будут начисляться на общую задолженность с даты возникновения на ЕНС недоимки до даты погашения совокупной обязанности. Пени будут списаны с единого счета, когда на нем появятся деньги, платить их отдельно не нужно, - комментирует Наталья Лытнева.





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