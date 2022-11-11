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12:42, 11 ноября 2022 года Мемориальная доска в честь Егора Канатникова В эти минуты на фасаде здания школы номер 50 г. Орла открывают мемориальную доску в честь бывшего ученика , рядового, погибшего в ходе СВО 6 марта 2022 - го Егора Канатникова . Ему было 19 лет …











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