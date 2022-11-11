Главная » Новости



13:06, 11 ноября 2022 года Орловские фигуристы получили уроки от опытного спортсмена Личный пример – всегда лучше любого рассказа. Так решили наставники федерации фигурного катания и пригласили в областной центр титулованного спортсмена. Артур Дмитриев – двукратный Олимпийский чемпион в парном катании, призер мировых и европейских турниров. О том, какой урок получили от опытного спортсмена орловские фигуристы – в материале Анастасии Дороховой.











Анастасия Дорохова





Новости СМИ2