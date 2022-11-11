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13:10, 11 ноября 2022 года В Орловском академическом театре им. Тургенева снова премьера В Орловском академическом театре им. Тургенева снова премьера. Зрители увидели историю, которая, как выяснилось, имеет непосредственное отношение и к нашему городу, и к театру Каменского. Эва Стасюлевич раскроет все театральные нюансы.











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