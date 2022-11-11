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13:54, 11 ноября 2022 года Благочинный города Болхова доставил в госпиталь гуманитарный груз Благочинный города Болхова доставил в госпиталь гуманитарный груз - мобильный ренгенаппарат, медикаменты, средства реабилитации. Деньги на покупку собрали все вместе - Орловская епархия, болховчане, жители региона.











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