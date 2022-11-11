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14:27, 11 ноября 2022 года В Глазуновском районе разбит интенсивный яблоневый сад

В Глазуновском районе разбит интенсивный яблоневый сад. Посажено 250 яблонь и уже с них собрали 700 тонн урожая. Сейчас проводятся мероприятия защите от вредителей и болезней. Все площади с капельным поливом на шпалере. Это уже второй такой урожай, в ближайшие годы он должен достигнуть 2х тыс.тонн.





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