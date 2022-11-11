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15:01, 11 ноября 2022 года Прокуратура региона и экологи проверят факт загрязнения реки в Шаблыкинском районе Сейчас ведомство начало официальную проверку. И подключило к этому специалистов-экологов.





Сообщение об этом появилось на интернет-портале Прокуратуры Орловской области. Правоохранители решили отреагировать на пост в интернете, где сообщалось о том, что в жители с. Сомово Шаблыкинского района обнаружили свою любимую реку грязной. Винили в этом одно из предприятий. Прокуратура региона обещает проинформировать о результатах своей работы.





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