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15:30, 11 ноября 2022 года Завтра орловцев ждут порывы ветра до 20 м/с Эти ноябрьские выходные обещают быть не таким уж ласковыми. Снова Орловский гидрометцентр предупреждает: «Осторожно, неблагоприятные погодные условия!».





За этой формулировкой скрывается плотный щит облаков и ветер, местами очень даже ощутимый – до 20 метров в секунду. Хотя при ноябрь в этом году не совсем обычный. Температура на несколько градусов выше климатической нормы.





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