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15:44, 11 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На Красном мосту растет количество строителей.



- Что сделано и как будут идти работы зимой?



- Скажем "нет!" фашизму.



- Орёл принимает форум молодежи из 20 российских регионов.



- С добрым сердцем и верой - в свою страну.



- О людях, из которых складывается самый надежный и крепкий русский тыл.



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