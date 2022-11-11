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15:44, 11 ноября 2022 года В Орле состоятся «Лавровские чтения» В Орле состоятся «Лавровские чтения», посвященные 145-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 годов





Чтения будут проходить 16-17 ноября. Профессиональные историки, реконструкторы, начинающие исследователи, педагоги и библиотекари рассмотрят причины и предпосылки войны. Обсудят общественно-политические мысли, литературные тексты, связанные с этим периодом, и многие другие вопросы.



Особое внимание будет уделено трагически погибшему герою Русско-турецкой войны генералу Василию Николаевичу Лаврову, покоящемуся на территории мемориального комплекса Кривцово в Болховском районе.



Сообщает Правительство Орловской области





Александра Бахтина





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