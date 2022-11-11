Орловская область передала военнослужащим бронированный автомобиль

Бронированный автомобиль Форд Транзит Коннект был безвозмездно передан Должанскому казачеству генеральным директором ООО «Бриз» Дмитрием Семеновым. После проведения профилактического осмотра автомобиль отправился на передовую, где уже выполняет боевые задачи. Об этом сообщила районная газета «Знамя Труда».

Для бесперебойной работы на фронте в Долгом был проведен профилактический осмотр автомобиля, после чего передан военнослужащим на передовую. Сегодня автомобиль уже выполняет боевые задачи.

Командир боевого подразделения поблагодарил руководителя частного охранного предприятия Дмитрия Семенова за предоставленную машину, отметив, что она будет использоваться для выполнения служебных боевых задач по защите нашей Родины.

Вместе с бронированныи автомобилем неравнодушные должанцы передали нашим военнослужащим очередной гуманитарный груз. Это продукты, промышленные товары, вещи, медикаменты, а также письма детей со словами поддержки наших бойцов.



Сообщает Правительство Орловской области.

Фото: Правительство Орловской области.