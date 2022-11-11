В Орловской епархии собрали 1 миллион рублей в помощь беженцам

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16:15, 11 ноября 2022 года
В Орловской епархии собрали 1 миллион рублей в помощь беженцамПо благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях на территории России проходил общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации
Священники и прихожане храмов Орловской епархии собрали 946 тысяч рублей. Эти средства уже перечислены на специальный благотворительный счет Московской Патриархии.
На собранные в российских храмах средства будет закупаться гуманитарная помощь: продукты, лекарства, предметы первой необходимости, будет оказываться адресная помощь людям. Отчет о расходовании средств будет опубликован на официальном сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Сообщает Орловская митрополия
Александра Бахтина