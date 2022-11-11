В Орловской епархии собрали 1 миллион рублей в помощь беженцам

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях на территории России проходил общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации

На собранные в российских храмах средства будет закупаться гуманитарная помощь: продукты, лекарства, предметы первой необходимости, будет оказываться адресная помощь людям. Отчет о расходовании средств будет опубликован на официальном сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.



Сообщает Орловская митрополия