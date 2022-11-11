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16:15, 11 ноября 2022 года

В Орловской епархии собрали 1 миллион рублей в помощь беженцам

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях на территории России проходил общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации


Священники и прихожане храмов Орловской епархии собрали 946 тысяч рублей. Эти средства уже перечислены на специальный благотворительный счет Московской Патриархии.
 
На собранные в российских храмах средства будет закупаться гуманитарная помощь: продукты, лекарства, предметы первой необходимости, будет оказываться адресная помощь людям. Отчет о расходовании средств будет опубликован на официальном сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Сообщает Орловская митрополия 



Александра Бахтина
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