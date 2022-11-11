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16:36, 11 ноября 2022 года "Народные обеды" в храме поселка Знаменка Во Всехскорбященском храме поселка Знаменка уже больше полугода по воскресеньям после литургии проводят "народные обеды". Подкрепиться могут пожилые люди и все прихожане. Наша съемочная группа тоже приняла участие в совместной трапезе.











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