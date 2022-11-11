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17:28, 11 ноября 2022 года Мемориальная доска в честь Егора Канатникова Сегодня - день воинской Славы России. Есть кем гордиться и Орловщине.





Борьбе с фашизмом посвятил свою жизнь Егор Канатников. Он закончил школу № 50. Юный, но настоящий мужчина и патриот - своей профессией выбрал защиту Родины. К сожалению, Егор погиб при участии в специальной военной операции. Посмертно награжден Орденом мужества. Сегодня на школе, где он учился появилась мемориальная доска. О том, каким заполнили рядового Канатникова его родные и друзья - наш материал.





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