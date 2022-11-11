Главная » Новости



18:30, 11 ноября 2022 года "Мы разные, но мы вместе" Прошел второй день молодежного форума "Мир без границ". Из формата стратегической сессии мероприятие перешло в зрелищное представление. На площадке развернули тематическую выставку с элементами национальных культур.











Вести-Орёл





Новости СМИ2