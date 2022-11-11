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17:56, 11 ноября 2022 года Русский боец отбросил летевшие в него вражеские гранаты Мир восхищается русским бойцом, который отбросил летевшие в него вражеские гранаты. Известно его имя и когда все произошло. Беспилотники - оружие не дорогое, но страшное. Дрон маленький, не заметный и почти беззвучный. Как бойцу удалось выжить? Мы решили узнать мнения экспертов.











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