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18:30, 11 ноября 2022 года Всероссийский фестиваль Дворового баскетбола Развитие спорта начинается с детей – эту прописную истину хорошо знают в партии «Единая Россия». Партия проводит большую работу в рамках проекта «Детский спорт». Один из пунктов – «Всероссийский фестиваль Дворового баскетбола». О важности спорта для молодого поколения – в материале Анастасии Дороховой











Анастасия Дорохова





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