В Верховском районе отремонтировали Прусыновский фельдшерско-акушерский пункт

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19:06, 11 ноября 2022 года
В Верховском районе отремонтировали Прусыновский фельдшерско-акушерский пунктПрусыновский фельдшерско-акушерский пункт Верховской ЦРБ находится в деревне Прусынок Русско-Бродского сельского поселения.
Капитальный ремонт ФАПа выполнен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Общая стоимость работ составила более 2,1 млн рублей.
Выполнено устройство системы газоснабжения; устройство системы водоснабжения и канализации; замена системы отопления; замена системы электроснабжения; ремонт кровли; ремонт фасада; замена окон и дверей; устройство отмостки; ремонт входной площадки; ремонт внутренней отделки полов, стен и потолка.
Отметим, что ФАП обслуживает население двух деревень: Прусынок и Мочилы. Всего в населенных пунктах проживает 250 человек, из них 32 ребенка.
Сообщает Правительство Орловской области
Вести-Орёл