Главная » Новости



19:06, 11 ноября 2022 года В Верховском районе отремонтировали Прусыновский фельдшерско-акушерский пункт Прусыновский фельдшерско-акушерский пункт Верховской ЦРБ находится в деревне Прусынок Русско-Бродского сельского поселения.



Капитальный ремонт ФАПа выполнен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».





Общая стоимость работ составила более 2,1 млн рублей. Выполнено устройство системы газоснабжения; устройство системы водоснабжения и канализации; замена системы отопления; замена системы электроснабжения; ремонт кровли; ремонт фасада; замена окон и дверей; устройство отмостки; ремонт входной площадки; ремонт внутренней отделки полов, стен и потолка. Отметим, что ФАП обслуживает население двух деревень: Прусынок и Мочилы. Всего в населенных пунктах проживает 250 человек, из них 32 ребенка.

Сообщает Правительство Орловской области





Вести-Орёл





Новости СМИ2